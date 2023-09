La sospecha de que a L-Gante le habían rechazado la visa para ingresar a Estados Unidos era muy fuerte, ya que el mismo cantante había reconocido las dificultades al salir de la Embajada.

Lo cierto es que su abogado confirmó el secreto a voces: “La visa fue denegada”

Luego, Diego Storto explicó en Intrusos: “Fue por una cuestión de papeles”.

Y precisó: “Por un comprobante del que no me acuerdo el número, y hasta yo lo había hecho mal y me lo tuvo que hacer mi mujer”.

L-Gante y Jamaica, su hija. (Foto: @lgante_keloke)

“Te equivocás una ves y te dan turno para 20 días después”.

Al final, Diego Storto aseguró que L-Gante “ya tiene turno para voler a tramitar la visa”.

POR QUÉ L-GANTE PODRÍA SALIR DEL PAÍS

Por otra parte, el abogado de L-Gante analizó cómo afecta la causa penal en el trámite para conseguir la visa para ingresar a Estados Unidos.

“Eso hay que merituarlo, pero no tiene ninguna condena”, admitió.

Y si bien “no existe prohibición de salida al exterior”, el letrado reconoció: “Si tuviera una gira tengo que pedir un permiso y voy a informar al juzgado que de tal a tal día L-Gante va a dar un show en Brasil, por poner un ejemplo” .