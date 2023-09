Luego del escándalo que despertó la noticia sobre la detención de Francisco, el hermano de menor de Roberto García Moritán -quien manejaba borracho y con una licencia de conducir falsa en el barrio de Recoleta- Carolina “Pampita” Ardohain habló de su cuñado.

“Lo que puedo decir es que tengo muchos familiares y lo que hagan mis familiares no me compete. Es inmanejable. Tengo primos, tíos, sobrinos, cuñados, padrinos y me resulta imposible opinar por ellos y sus acciones”, comenzó diciendo la jurada de Bailando 2023 en una nota que dio a Intrusos.

“La verdad es que siempre me sucede lo mismo, como que la que está expuesta y elige tener este trabajo soy yo, y la que respondo por las acciones, al ser una persona mediática, soy yo”, agregó la modelo. Y cerró, contundente: “Lo que le pase a los demás no es que me supera, pero no tengo nada que ver”.

FILOSO ANÁLISIS DE PAMPITA SOBRE LA SEPARACIÓN DE CONEJO Y COTI ROMERO

Pese a que el video que muestra a Alexis “el Conejo” Quiroga besando a una chica en un boliche de Córdoba precipitó el final de su historia de amor con Coti Romero, Carolina “Pampita” Ardohain analizó la actitud del joven en la pista de Bailando 2023 y dio su veredicto.

“Para mí, no está cerrada esa historia”, sentenció la jurada del certamen de baile en una nota que dio para A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, sobre la posibilidad de que los exparticipantes de Gran Hermano 2022 le den una nueva oportunidad al amor.

“Él está acá todos los días con carita de perrito mojado. Está ahí atrás, esperándola y mirándola”, agregó la modelo, dejando en claro que Alexis seguiría muy enamorado de su ex. Y cerró, tajante: “Metió la pata”.