Este lunes en Bien de mañana, Pampa Mónaco reveló impactantes detalles sobre una tremenda discusión intrafamiliar que habrían mantenido Ernestina País (51) y su hijo Benicio Guyot (19) en medio de un ataque de furia del joven y que terminó con ambos heridos.

En Poco correctos, María Belén Ludueña recordó que el incidente se produjo este domingo por la tarde en el domicilio de la conductora de Mañanas públicas (La TV Pública) ubicado en La Lucila (Vicente López) y que se inició cuando Benicio regresó de la casa de su padre, Alejandro, furioso por un corte de Wi-fi.

El tweet Pampa Mónaco sobre el incidente de Ernestina Pais (Foto: @pampamonaco )

El joven habría discutido con la conductora en el domicilio, y en este punto se comunicó con ellos Alejandro Guyot, que, ante el griterío que ocurría en el lugar, decidió llamar a la policía. Cuando la fuerza policial llegó al lugar, debió convocar una ambulancia del SAME dado que encontraron a Pais con un gran corte a la altura del hueso cúbito, y al joven con un corte en la frente.

¿QUÉ PASÓ CON EN LA DISCUSIÓN DE ERNESTINA PAÍS Y SU HIJO BENICIO?

María Belén contó que madre e hijo fueron trasladados al Hospital de Vicente López, donde determinaron que ella tenía fisurado el cúbito, y también había sufrido un corte cerca del nervio ciático, pero también dio un dato inédito hasta el momento.

“Su hijo tiene un corte en la frente y su relato sobre eso es que, aparentemente y según dijo él, Ernestina le habría arrojado las llaves. Todo lo enmarcan en una cuestión de violencia intrafamiliar”, explicó la periodista marplatense, que más tarde contó que Ernestina presentaba “mordeduras” en su cuerpo durante su revisión médica.

A su vez, Estefi Berardi contó que habló por teléfono con Ernestina, a quien escuchó “muy relajada y muy bien” quien le dijo que, para ella, su hijo está alterado porque “algunos chicos quedaron muy raros post pandemia”. “Me dijo que se le cortó el Wi-fi y él se enojó mucho porque a veces los chicos hacen algo gigante de una pavada”, agregó.

LOS NUEVOS E IMPACTANTES DATOS SOBRE LA DISCUSIÓN ENTRE ERNESTINA PAÍS Y SU HIJO BENICIO

“Me dijo ‘Me resbalé por las escaleras, me caigo, y como los escalones tienen mucho filo y yo caí de culo, me dieron tres puntos cerca del ciático y me quebré el cúbito. Pero me dijo ‘Mi hijo no me pegó, no me hizo nada, fue un accidente’”, recalcó Estefanía.

Por su parte, Ludueña también se comunicó telefónicamente con la conductora. “A mí me dijo ‘Alejandro nos llamó por teléfono y escuchó mucho ruido en casa, y pensó que estaban entrando ladrones’. Y cuando llega la policía, trata el caso como ‘violencia intrafamiliar’ para proteger a las víctimas de violencia. Esto no tiene nada que ver con violencia familiar y no van a hacer ninguna instancia judicial contra su hijo” aclaró la periodista.

Por su parte, Carlos Monti dio un escalofriante dato en su ciclo Entrometidos mediante un mensaje que le llegó al aire. “Me dicen que esto no es la primera vez que ocurre”, señaló el conductor, sobre la posibilidad de que hayan ocurrido episodios similares en el pasado.

