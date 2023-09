Aída, la hermana de la mujer acusada de robarle 500 mil dólares a Germán Martituegui, habló del momento que están viviendo tras el allanamiento en su casa.

“La culpan a mi hermana porque es empleada doméstica, porque somos pobres. Lo que pido y reclamo es que se haga justicia y se limpie su nombre”, dijo la mujer.

Súper angustiada, expresó a Telenoche: “Yo no tengo tele porque me cortaron la luz, y me enteré de todo por mis vecinos, el nombre de mi hermana está por el suelo”.

Aída habló con Telenoche.

“Así que le pido a la justicia que haga bien su trabajo y demuestre la inocencia de mi hermana para que ella pueda seguir viviendo tranquila y trabajando”, rogó Aída.

“¿Cómo está su hermana?”, indagó Nelson Castro y ella contestó: “Está mal, llora todo el día, sus hijos están mal, están pasando mucha verguenza, ella está sin teleféno porque se lo sacaron”.

AÍDA, LA HERMANA DE LA MUJER ACUSADA DE ROBAR A GERMÁN MARTITEGUI, CONTÓ CÓMO SE ENTERARON DE LA ACUSACIÓN

Aída contó a Telenoche cómo se enteraron de la acusación a su hermana por el robo millonario a Germán Martitegui: “Mi hermana no se enteró de la denuncia hasta que vinieron a allanarle la casa”.

“Ni si quiera en ese momento supo que era un allanamiento por esa causa. Fue un allanamiento un poco loco, le apuntaron en la cabeza a mi sobrino que es menor de edad con un arma”, denunció la mujer.