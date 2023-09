Rodrigo de Paul, que está viviendo en España porque forma parte del Atlético de Madrid, aterrizó en Buenos Aires con la Selección Argentina y fue a visitar a sus hijos con su ex, Camila Homs, a su jardín en Puerto Madero.

Desde hace tiempo, Rodrigo se había prometido a dar una charla en la escuela de Bautista y Francesca. Y así fue. El astro futbolístico se hizo presente en el establecimiento educativo y sorprendió tanto a los chicos como a los adultos.

De hecho, Laura Ubfal compartió imágenes en Instagram que lo muestran riendo a carcajadas con los pequeños y organizando un partidito improvisado. Esta vez, él fue al arco y los chicos patearon, contentos por estar jugando con el campeón del mundo.

LOS MENSAJES DE CAMILA HOMS A RODRIGO DE PAUL QUE COMPROMETEN A TINI STOESSEL

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila.

“Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”, se lee en el documento judicial que fue revelado en Socios del Espectáculo.