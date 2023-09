Muy afectado por la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, Aníbal Pachano visitó Polémica en el Bar y recordó su tenso cruce con Aníbal Lotocki, condenado por “lesiones graves”, cuando lo conoció en un boliche gracias a Pamela Sosa, quien en ese entonces era pareja del médico.

“Yo era nocturno y me encantaba hacer las recorridas. Primero lo vi en Ink, me lo marcaron y me dijeron ‘es fulano de tal’. Después, cuando llegué Esperanto, me tocaron el hombro y en el medio de toda la gente me dijo: ‘Ay, mirá, te estaba observando y vos necesitás piernas y culo’”, recodó Pachano.

Tras haber hecho hincapié en que ese era el “modus operandi” de Lotocki, Aníbal reveló cómo reaccionó ante su desubicado comentario en medio de la disco. “Yo lo mandé a freír churros, después me enteré que había convencido a varios, como a Mariano, quien está en esta historia”, lamentó el artista.

MORENA RIAL DEFENDIÓ CONTUNDENTE A ANÍBAL LOTOCKI: QUÉ DIJO

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó respondiendo a la consulta de un fan que le preguntaba si le da miedo hacerse “tantas cirugías” después de lo que pasó con Silvina.

“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal no lo hacen público ni lo matan”, prosiguió.

“Y digo mis motivos: cada cuerpo adhiere o rechaza de diferente forma los residuos introducidos, pero cada persona antes de ser operada es consultada y forma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”, cerró la hija del periodista de espectáculos, polémica.