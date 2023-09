Facundo Figueroa, un joven de 27 años, se presentó en Got Talent Argentina y sorprendió al jurado con su coreografía improvisada al ritmo del Himno Nacional Argentino. “Simplemente, salí a sentir el himno; hice una improvisación. Decidí ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy y dejar que me atraviese la música”, expresó, tras la performance que sorprendió a Flor Peña.

“No sé con qué me vendrás en la próxima etapa si llegás a quedar, pero sé que naciste para ser artista, sin dudas. Realmente les digo que si llega a pasar, él va a hacer cosas que los va a dejar a todos boca abierta. Porque esto no es nada. Él dijo que venía a improvisar, e hizo un freestyle con el himno, manejando como manejó... Prepárense, es lo único que les digo. Felicitaciones por tu talento”, lo felicitó Emir Abdul.

Emir no dudó y presionó el ansiado botón dorado, un reconocimiento especial dentro del concurso que lleva al participante a las instancias semifinales de Got Talent Argentina.

LIZY TAGLIANI PROTAGONIZÓ UN BLOOPER EN ARGENTINA GOT TALENT

Lizy entró al escenario a acompañar a Valeria con un globo en la mano. “¡La rompiste! ¡Hermoso lo que hiciste!”, le dijo, y dirigiéndose al jurado dijo: “Ella es mi alumna quiero que sepan. Contales cuánto hace que estudiás conmigo”.

“Nunca dejo de estudiar con vos”, le contestó Valeria, lo que le dio pie a Lizy a decir que “la alumna todavía no superó a la maestra”. Acto seguido, Lizy le pidió a la participante que le sostenga el globo con las dos manos del otro lado de un taburete que había sobre el escenario.

Lizy se posicionó como para hacer una “vuelta carnero” hacia atrás, haciendo oídos sordos a las advertencias del jurado. Luego, Lizy quiso hacer una voltereta hacia adelante, pero su cabeza se incrustó, literalmente, en el taburete y terminó cayendo desparramada sobre el escenario, aunque eso no le impidió intentar disparar con el arco y la flecha.