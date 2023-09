Una fanática de Tini Stoessel compartió en Twitter varias imágenes luciendo los looks que ella misma confeccionó para asistir a los dos próximos recitales de su ídola en Madrid, España, y en Nueva York, Estados Unidos.

“Preparada para los dos viajes, para los conciertos de Madrid y New York. Te amo, Tini. El pantalón tardé un mes y medio en hacerlo”, contó la chica, al pie de las imágenes luciendo un pantalón con el rostro de Tini pintado más frases de sus hits y mariposas.

Conmovida al ver a su fan luciendo las prendas, tan ilusionada por los próximos recitales en los que cantará y bailará al ritmo de su música, la artista hizo eco del tweet y le dedicó un dulce mensaje. “Hermosa”, le dijo, junto a un montón de emojis de corazones de color rosa. ¡Muy tierna!

LOS MENSAJES DE CAMILA HOMS A RODRIGO DE PAUL QUE COMPROMETEN A TINI STOESSEL

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conocés a mí”, le escribió Camila.

“Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”, se lee en el documento judicial que fue revelado en Socios del Espectáculo.