A semanas de la triste muerte de Mariano Caprarola, expaciente de Aníbal Lotocki, Lucas Benvenuto, quien denunció a Jey Mammon por abuso sexual infantil, mostró los mensajes que le envió el panelista haciéndole una contundente petición y brindándole su más sincero apoyo.

“Mariano se comunicó conmigo para ayudarme en mi caso... Él me dio mucha información sobre M y J. Solo quiero que sepan eso. Gracias, donde quieras que estés”, le dedicó Lucas a Mariano, junto al significativo emoji de corazón rojo, que está vendado tras un quiebre.

Acto seguido, el joven posteó la captura de pantalla de los mensajes que Mariano le había mandado antes de su fallecimiento mediante los mensajes directos de Instagram. “A tu lado, siempre; denunciá a todos, los conocemos...”, fueron las palabras de Caprarola a Benvenuto, a quien también le pasó su celular para estar en contacto.

LUCAS BENVENUTO SE DISCULPÓ CON FLORENCIA DE LA VE TRAS SUS TRANFÓBICOS DICHOS

“Simplemente quise decir que (aunque lo hice de muy mala manera y me disculpo por eso) que en mi sentir y según mi experiencia, Flor no tuvo las agallas y el coraje necesario para empatizar genuinamente, más allá de su género de nacimiento o el que ella decidió. Quise decir que es algo que trasciende la condición sexual, de identidad o género. Que es una cuestión de esencia humana”, explicó.

“Lamento haberme expresado mal. Aún en las condiciones emocionales en las que estoy, es mi obligación ser más cuidadoso. También quiero disculparme con la prensa. Yo no soy quién para decirles cómo hacer su trabajo o para calificarlo. Necesité en un muy mal momento expresar el dolor que ciertas cosas me causan y no lo hice del mejor modo. Hay veces que no puedo más, perdón”, continuó.

Para el final, fue más allá y habló de su historia personal. “Mis más sinceras disculpas a todxs los que hayan podido sentirse mal y a todos les agradezco por comprender”, dijo. “Ojalá me pidieran perdón a mí también por todas las barbaridades/ atrocidades que tuve que escuchar la semana pasada, pero sé que es algo que nunca va a pasar. Saludos”, concluyó.