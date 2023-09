En las últimas horas se viralizó un video de una devolución que le hizo Marcelo Polino a Silvina Luna seis años atrás cuando él era jurado de ShowMatch y la modelo participante, y el periodista respondió sin filtro a las críticas.

En LAM, mostraron el video en cuestión en el que Polino discute con Silvina Luna sobre su desempeño. “Vi como que bailaban en dos etapas. De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona y de la mitad para abajo sos otra”, le dice el periodista.

Silvina Luna y Marcelo Polino (Foto: capturas de Bailando 2016)

“De cara das divina, das pelo, ojos claros. Explotás la modelo. Pero de la cintura para abajo como que no lo movés. El culo de Lotocki te pesa algo, porque como que no te podés mover”, agregó el jurado.

QUÉ DIJO POLINO SOBRE SUS CRÍTICAS AL CUERPO DE SILVINA LUNA

Más adelante se vio el ida y vuelta de Polino con Silvina durante una devolución al Polaco. “Tiene problemas de salud, pero auditiva porque escuchó todo mal. No hablé de salud, eso es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, solo si le pesaba la cola de Lotocki”, dijo Polino frente al disgusto del Polaco.

Consultado por LAM sobre las críticas en las redes por este video, Polino reaccionó con vehemencia. “No vi nada, pero tuve una relación re cercana con Silvina, sobre todo hasta casi el final de su vida por paradojas de la vida”, sentenció Marcelo.

(Foto: Instagram / silvinalunaoficial)

“Yo le hice el contacto para que haga Diva´s play, y después ella quiso hacer una venta de una propiedad en el exterior, y estuvimos en contacto hasta hace muy poco tiempo de sus internaciones. No lo vi, y las redes están llenas de gente psiquiátrica, así que no me hago cargo de lo que diga la gente”, cerró el periodista.

