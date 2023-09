La querida Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto a sus 43 años tras casi tres meses internada en el Hospital Italiano, acompañada incondicionalmente por su hermano, Ezequiel, y su grupo más íntimo de mejores amigos.

Según Estefanía Berardi, Silvina dejó de respirar a las 13.09, 24 minutos después de que su hermano, tras una charla con el equipo médico, decidiera desconectarla para que no sufriera más.

En este contexto, Ángel de Brito habló del momento más difícil en la vida de Ezequiel, que debió tomar una dolorosa decisión frente al cuadro médico irreversible de Silvina.

“Fue una decisión muy difícil que tuvo que tomar su hermano, obviamente recomendado por los médicos, que en varias oportunidades se lo fueron planteando porque era muy difícil para el único familiar directo que tenía Silvina, tomar la decisión sobre la vida de su hermana. Uno no es médico y por ahí no entiende que ya no se puede hacer más nada, esa era la realidad de Silvina. Ya nada respondía”, aseguró el conductor.

¿POR QUÉ EZEQUIEL ESPERÓ UN DÍA MÁS PARA DESCONECTAR A SILVINA?

Aseguran que Ezequiel se habría convencido de tomar la devastadora decisión el miércoles 30, pero esperó un día más en busca de un milagro.

“Comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir. Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones”.

“Cuando la intubaron, le volvieron a decir que no había mucho más por hacer desde la medicina y que era muy difícil que Silvina viviera sin estar conectada a los aparatos. Finalmente, comprendió que era lo mejor para su hermana dejarla ir. Estaba muy debilitada, con nuevas infecciones”, cerró el conductor.