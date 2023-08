Pablito Ruiz acusó al trío Midachi, conformado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Darío “Chino” Volpato de haberle hecho mucho daño. “Se burlaban por mi identificación sexual, por ser homosexual”, contó el cantante, aún muy triste, en Intrusos.

“Y es el día de hoy que me duele lo que hicieron, porque me causó mucho daño. Mucho. Y lo peor es que ha pasado mucho tiempo ya y jamás recibí un llamado o un mensaje para pedirme perdón; eso aumenta el dolor”, siguió el artista, a corazón abierto.

“A mí me dieron de todos lados. Un poco me dio la gente y también un sector del periodismo, para qué negarlo. Pero el daño mayor me lo hizo Miguel del Sel cuando estaba en los Midachi. Alguna vez coincidimos en lo de Susana y él lo siguió haciendo para ganar plata mientras yo sufría”.

PABLITO RUIZ NO OLVIDA LO MUCHO QUE SUFRIÓ POR EL TRÍO MIDACHI

Antes de cerrar, el cantante remarcó que no guarda rencor hacia el trío Midachi, pero que jamás olvidará lo mucho que sufrió por sus imitaciones.

“Yo no le guardó rencor, pero tampoco olvido todo lo que me hizo y que nunca se dignó a llamarme para pedirme perdón. A mí me tiraron a matar, esa es la verdad”.

