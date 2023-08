A casi 5 meses de haber culminado Gran Hermano 2022, Lucila “La Tora” Villar estuvo como invitada en Noche Al Dente junto a Ignacio “Nacho” Castañares (a quien conoció en el reality de Telefe y comenzaron una historia de amor) y abrió su corazón sobre cómo le cambió la vida después del programa.

“Ahora, estoy bien. En su momento, cuando salí de la casa la primera vez, a mí me pegó muy fuerte y muy duro, y no la pasé bien. Pero bueno, tenía la ayuda psicológica”, comenzó diciendo la joven en el ciclo de América.

“Tenía fobia social. No quería ver a nadie y me daba miedo el grupo de gente. Lo que fue el Mundial, lo viví de las puertas para adentro, no pude salir a festejar”, agregó, sin ocultar la difícil etapa que debió atravesar.

Y cerró, a flor de piel: “Yo no sabía que era tanto. Después no entendía si medio país me odiaba, si no me odiaban. En la calle eran todos un amor, entonces no entendía las redes sociales. Pero, con la ayuda de los psicólogos, fue recontra fructífero”.

NACHO CONTÓ CÓMO SIGUE SU RELACIÓN CON LA TORA TRAS CULMINAR GRAN HERMANO 2022

A casi dos meses de haber culminado de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe donde conoció a Lucila “La Tora” Villar y comenzó un romance, Ignacio “Nacho” Castañares reveló cómo sigue ese vínculo fuera de las cámaras.

“Está todo re bien. Te diría que estamos mejor que adentro de la casa porque ahora sí que cada uno tiene sus tiempos y sus libertades. Yo me junto con mis amigos y está todo bien, o nos juntamos nosotros, o yo salgo con ella y sus amigas”, le confesó Nacho a Ángel de Brito en su visita a LAM.

“Está esa libertad de poder hacer lo que cada uno quiere sin necesidad de que el otro se enoje o sin necesidad de compartir todo como era adentro de la casa”, agregó, contento por cómo sigue su relación con la exhermanita.

Por último, ante la pregunta del conductor del ciclo de América, sobre qué le gustó de La Tora, el invitado cerró, sincero: “A mí me enganchó mucho la personalidad de ella y cómo es. Fisicamente, me encantó y la personalidad sumó 20 puntos”.