Ángel de Brito dejó por un momento de lado sus postales playeras para responder a las picantes preguntas que sus seguidores de Instagram le hicieron a través de sus stories.

En medio de las PASO 2023, un usuario le consultó si tiene “miedo” de hablar públicamente sobre su ideología. A lo que Ángel respondió sin filtro revelando su inclinación política.

“¿Tenés miedo de decir tu inclinación política? ¿De mancharte?”, le preguntaron. “¿Miedo? ¿Dónde vivís? Jamás votaría a un K (Kirchnerista)”, sentenció Ángel, sin dejar lugar a duda.

¿A DÓNDE SE FUE DE VACACIONES ÁNGEL DE BRITO?

“Ángel ya dijo anoche que se iba de vacaciones. No dijo a dónde iba, pero lo digo yo, está en Brasil. Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar (se fue), no hablé con él, no le pregunté. No está en Río, fue al norte, a una playa”, informó Latorre.