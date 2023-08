Luego de que Coti Romero asistiera a LAM, donde fue “angelita” por un día, desde la cuenta de Twitter del programa de Ángel de Brito revelaron que un joven periodista deportivo la “tirotea”.

Separada recientemente de Alexis “Conejo” Quiroga y bajo tratamiento con el objetivo de mejorar su salud mental, la exparticipante de Gran Hermano 2022 habría encandilado a Gastón Edul.

“Gastón Edul tirotea a Coti Romero”, expresaron desde LAM, al pie de la foto del joven en medio de una cancha, a punto de comentar el partido.

Gastón es periodista deportivo, cubre los pasos de la Selección Argentina. Trabaja para TyC Sports y Adidas. En Instagram, cuenta con casi un millón de seguidores. ¿Qué dirá Coti?

EL CARIÑOSO GESTO DEL CONEJO CON COTI ROMERO TRAS LA SEPARACIÓN

En pleno tratamiento psicológico para combatir la ansiedad y la depresión, Coti Romero reveló el cariñoso gesto que tuvo el Conejo.

“Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. No me dijo nada, pero mis papás me contaron”, expresó Romero en LAM.

“Fue un gesto muy lindo y se lo quiero agradecer. Él me vio mal y dijo ‘lo tengo que hacer’”, destacó Coti.

Y agregó: “Ellos se van a quedar un tiempito. También pensé en traer a alguna amiga cuando ellos tengan que irse”.

Enfocada en ella y sin ánimo de volver a estar en pareja, Coti Romero afirmó que aún sigue enamorada de Alexis: “Mi corazón tiene nombre, todavía. Espero que algún día se libere”.