"¿Por qué no puedo bailar a los 50 años?": Yanina Latorre cruzó a quienes la criticaron por ir a la Bresh

Yanina Latorre fue al cumpleaños de su amigo Ángel de Brito. Luego de haber cenado en un bar de Palermo, algunos invitados, como la "angelita", fueron a bailar a la fiesta Bresh.

Muy divertida, la panelista se subió al escenario a mover las caderas. Acto seguido, muchos la criticaron por su actitud en la fiesta. Muy enojada, Yanina, que tiene 50 años, aclaró que no hay edad para divertirse con amigos.

"La gente es divina, mis seguidores, pero tengo diez boludos en Twitter que me ponen ‘ridícula, vieja, abuela vaya a cuidar a los nietos’. ¿Cuál es el pecado de divertirse a los 50 años?", exclamó, muy enojada.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE SU HIJA LA FELICITÓ POR HABERSE IDO DE FIESTA

Contenta, Yanina reveló que Lola Latorre la felicitó por haberse divertido en la Bresh.

"¿Por qué no puedo bailar en el escenario por tener 50 años? Lo di todo en el escenario, con esa prenda que estaba en bolas. Cuando me levanté, (Lola) me puso 'mamá sos icónica'", cerró, contenta por los dichos de su hija.