¡Se picó! Damián Betular paró en seco a El Polaco en MasterChef: "Todavía no me digas ‘mi amor’"

En una noche de máxima tensión por la definición de los finalistas de MasterChef Celebrity, hubo un chispazo entre Damián Betular con El Polaco. El profesional gastronómico criticó cómo estaba preparando los platos el cantante… ¡y terminó retándolo porque le dijo “mi amor”!

“Es una empanada. Tiene repulgue”, lanzó el jurado al ver el calzone relleno, dudoso de cómo estaba quedando. “No, es un calzone. Tiene repulgue como en Italia”, adujo divertido el cantante, y Damián lo siguió. “Sí, sí. Plaza Italia”, ironizó, pero no quedó ahí.

Sin embargo, Betular se molestó al ver que la preparación de su club sandwich no estaba cómo debía. “¡Te dije que era un churrasquito de pollo!”, lanzó, haciendo que El Polaco suelte una frase que molestó a Damián. “Te lo voy a fetear, mi amor”, se excusó, pero el chef lo paró en seco. “‘¿Mi amor?’. Todavía no me digas ‘mi amor’”, arrojó, mientras se iba de su mesada y el ex de Karina La Princesita se reía explicando que “era un chiste”.

Más sobre este tema Damián Betular contó la charla sobre la paternidad que tuvo con Germán Martitegui: "A mis hijos les daría todo el afecto"

¡Qué momento! Mirá el cruce de Damián Betular con El Polaco en MasterChef Celebrity.