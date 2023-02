"¿Te gusta Alfa como yerno?": Santiago del Moro interrogó a la mamá de Camila en Gran Hermano

Santiago del Moro le hizo una pregunta sin filtros a la madre de Camila Lattanzio sobre Walter Santiago, más conocido como Alfa, en Gran Hermano edición 2022.

“¿Cómo ves que continúa la relación entre Alfa y tu hermana?”, le consultó el conductor a la hermana de la participante, quien contestó: “Por parte de Cami no hay nada”.

“¿Y por parte de él qué pensas?”, inisistió Del Moro respecto al vínculo de Alfa y Camila y la joven respondió: “Ese es un tema de Alfa, eso ya no sé”.

“¿No le gusta Alfa señora como yerno?”, lanzó sin filtros Santiago a la mamá de la joven de 21 años y ella dijo firme: “No, no, nada que ver, es un tema de él, no de ella”.

“Tiene 21 años”, manifestó la hermana de Camila y el conductor cerró: “Está bien, la familia se ve que no quiere saber nada”.

LA FRASE CON LA QUE CAMILA LE MARCÓ DISTANCIA A ALFA EN GRAN HERMANO

En medio de una charla, Camila le dijo una frase a Alfa con la que le marcó distancia respecto a sus intenciones amorosas y dejó en claro qué le sucede a ella.

“Que loco Alfa, soy líder, confiaste más vos en mí que yo misma, ves, ahí me hiciste acordar a mi papá”, expresó la joven de 21 años a su compañero en Gran Hermano.