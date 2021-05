La tristeza de Mónica Farro al despedir a su hijo, que volvió a vivir a Uruguay: "Es tan duro soltarte"

El avance de coronavirus y las restricciones sanitarias hicieron que Mónica Farro y su hijo Diego, que vive en Uruguay, estuvieran mucho tiempo sin verse. Por eso, todo fue alegría cuando el joven pudo viajar a Buenos Aires para instalarse en la casa de su mamá durante cuatro semanas.

Sin embargo, el joven tuvo que regresar a su país y a Mónica le costó un montón despedirse nuevamente de él. Muy triste, la vedette posteó en Instagram una significativa foto que muestra a Diego sosteniendo sus valijas, en el aeropuerto y minutos antes de regresar a Uruguay.

"Amor de mi vida... Es difícil despedirte, venís a llenar mi alma con tanto amor y es tan duro soltarte... Dicen que los hijos son de la vida... Fue un mes maravilloso donde me dejaste darte todo ese amor que siento, sos parte de mi en todo sentido... Poder abrazarte me eleva, tus palabras y consejos de vida me hacen verte como un igual. Estoy tan orgullosa de quien sos, tan feliz por tus logros y tu búsqueda continua de vivir feliz. Te amo demasiado... Y demasiado es poco", escribió Mónica junto a la foto.

¡Mucha fuerza!