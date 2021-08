Tremenda frase de Gianinna Maradona sobre la muerte de Diego: "Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea"

Gianinna Maradona compartió a través de sus stories de Instagram una tierna foto retro junto a su querido papá, Diego Maradona, y contó con sinceridad cuánto cambió su forma de ser desde que él falleció.

"Es cierto, puede que sea fría, que nada me duela ni me derrumbe. Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea, nada más te atraviesa ni nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que te impide respirar y tristeza", escribió.

Sin embargo, se mostró muy agradecida por contar con el apoyo incondicional de sus afectos. Y nombró especialmente a su hijo, a su sobrina y a Daniel Osvaldo, su mejor amigo de quien se enamoró a full.

"Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos. Me enamoré. No podía no conocerlo y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma y ellos ya lo saben", expresó.

Y antes de despedirse, dejó bien en claro que tiene "espalda de sobra" para enfrentar lo que viene. "Hoy me llegó una citación, aunque nada me devuelve a mi papá yo te recibo lo que sea", sentenció mostrándose súper fuerte.