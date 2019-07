Junto a su pareja, Débora Bello, disfruta de la crianza de la niña que coronó su romance: Nina (6). ¿Lo nuevo? Los seguidores de Diego Torres se sorprendieron al ver el último posteo súper tierno y personal del músico que, en general, utiliza la red con fines comerciales.

Diego compartió una bella foto que se sacó junto a su hija en las playas de Formentera, España, y le obsequió un tierno mensaje. "Ojalá que el hombre de tu vida te quiera tanto como te quiero yo. Mientras tanto, disfruto del amor que todavía no tengo que compartir", comenzó diciendo.

En la misma línea, el músico les preguntó a sus seguidores cómo lidian con los novios o novias de sus hijos y se mostró aliviado al notar que a él le falta mucho tiempo para hacerle frente a esa situación.

"Me quedan unos años hasta que tenga el primer novio. ¿Cómo han llevado ustedes eso? Cuando su hijo/a tuvo ese primer amor o sufrió un rompimiento... Me estoy preparando para eso. #esamujer es hermosa y me tocará sufrir. Cuentenme, ¡los leo!", concluyó abriendo el debate.

