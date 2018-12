El sugestivo mensaje de Jorge Rial: ¿quiere volver a la radio?

En medio de los rumores que rodean su futuro laboral, Jorge Rial sorprendió con un mensaje a través de Twitter: “Me agarraron ganas de volver a la radio. Ojo. Por ahí es consecuencia de lo que comí en Navidad”, escribió enigmático y con humor.

Vale recordar que lo último que Jorge hizo en radio fue Ciudad Goti K por La Red, ciclo que abandonó en mayo de 2016 a raíz de la operación de by pass gástrico que se realizó en ese momento su hija Morena.

El tweet llega en medio de las versiones que hablan de su posible partida de Intrusos, una información a la que se refirió días atrás con Pronto: “Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con Intrusos. Creo que hay etapas. Uno se tiene que dar cuenta cuando el programa necesita otra cosa, y vos también. Intrusos marcó una línea editorial fuerte dentro de los programas de espectáculos, dimos vuelta lo que era hacer espectáculos en la Argentina y siento que se tiene que venir otra generación, con otra manera de hacer periodismo de espectáculos”.

¿Será la radio el espacio elegido por Jorge para el 2019 que ya llega?