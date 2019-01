Sabrina Rojas explicó por qué habló con Jorge Rial y no con De Brito: "Ángel me va a odiar, pero..."

El lunes, Sabrina Rojas y Luciano Castro le confirmaron la fuerte crisis que atraviesan a Jorge Rial. El martes por la tarde, Ángel de Brito contó que había intercambiado mensajes con la actriz quien todavía “no estaba lista para hablar”. Sin embargo, por la tarde, la actriz brindó un móvil a Intrusos en el que habló en profundidad sobre la separación de Luciano.

Luego, Rojas explicó el motivo de su decisión. “Ángel me va a odiar porque hablé ayer con él (antes de la nota con Rial). No fue un día duro sino más bien largo por eso también hay que cortar. Y a la mañana también se me complica hacer un móvil, Ángel, me es más cómodo a la tarde. Pero vamos a hablar después tranqui, no hay mucho más para decir, pero sé que a Ángel le debo la nota”, dijo Sabrina, en Los Ángeles de la Mañana.