La reacción de Valeria Degenaro al ver que Pampita compartió sus dichos contra su ex, Flavio Azzaro: "Moritán se la buscó"

A Pampita no le gustó nada cómo trataron a Roberto García Moritán en Polémica en el bar (América) y tras el ninguneo de Flavio Azzaro a su marido, lo fulminó.

La conductora compartió los picantes dichos de Valeria Degenaro sobre el panelista cuando recién se habían separado con el objetivo de revivir ese viejo escándalo.

"El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”, se puede leer en la entrevista que Valeria le dio hace seis años a la revista Pronto para reflexionar sobre su ruptura con Flavio y que la top compartió en stories.

Más sobre este tema Tremendo cruce entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán: "El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco" Explosiva reacción de Pampita contra Flavio Azzaro tras su pelea con Roberto García Moritán: posteó una nota de su ex Valeria De Genero criticándolo

Ni bien Pampita revivió la nota, la revista fue a buscar a Degenaro para preguntarle cómo le cayó verse implicada en el escándalo por sus dichos retro.

VALERIA DEGENARO HABLÓ DEL PICANTE POSTEO DE PAMPITA SOBRE FLAVIO AZZARO

"Escuché la pelea antes de irme a ensayar y me mandaron la historia de Pampita. Quedé sorprendida, no lo podía creer, fue hace tanto... Me dio mucha gracia verme involucrada", expresó.

Y, sorpresivamente, cuestionó la actitud de Roberto.

"En este momento me estoy enterando, viendo Polémica, que están haciendo un repaso de lo que pasó anoche. Sobre ellos, me pareció que Moritán se la buscó al enfrentar justo a un personaje muy polémico como es Azzaro", sentenció.

¿Qué dirá Pampita?