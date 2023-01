Quién es Joaquín Badoza, el novio de Delfina Burlando

Delfina Burlando, la hija de Fernando, es abogada al igual que su papá. Y está de novia con un letrado, Joaquín Badoza, que conoció mientras ambos estudiaban Derecho.

La joven, que trabaja en el estudio jurídico de su padre y acompaña de cerca a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio contra los rugbiers, comparte con su novio la pasión por su profesión.

Si bien es muy activa en redes sociales, recién en mayo de 2020 compartió las fotos más lindas con su pareja, deslizando que viven un pleno presente de novios.

QUIÉN ES JOAQUÍN BADOZA, EL NOVIO ABOGADO DE DELFINA BURLANDO

Joaquín es abogado recibido de la Universidad de La Plata al igual que ella y es especialista en Derecho Penal. Además, tiene un Doctorado en Ciencias Penales.

Aunque Delfi, que está de novia con Joaco hace cuatro años, es muy reservada, en una entrevista con la revista Gente había contado que está felizmente de novia.

"Si, estoy de novia. Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia", había asegurado.