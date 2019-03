¿Qué sintió Iliana Calabró cuando vio a su exmarido, Fabián Rossi, defenderla en el tema Emilio Disi?

Luego de 25 años de matrimonio, Iliana Calabró se separó de Fabián Rossi, el padre de sus hijos, Nicolás y Stefano. Y la ruptura fue sin eludir la polémica, dado que el empresario se vio envuelto en rumores de infidelidad y corrupción, en causa de La ruta del dinero K.

Sin embargo, esta semana, Rossi decidió hablar públicamente sobre el rumor de relación amorosa de su exmujer y Emilio Disi, luego de que Elvira, la viuda del actor fallecido, afirmara que tuvieron un romance oculto.

"Con Iliana estuvimos juntos más de veinte años y es la madre de mis dos hijos, solo por esto intervengo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible. Yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Disi", dijo Rossi, poniendo las manos en el fuego por Calabró.

Manteniendo la reserva sobre el tema, Marina Calabró fue quien reveló cómo repercutió en su hermana que Rossi irrumpa en el programa de América para hablar a su favor. "Cuando lo escuchó, Iliana estaba muy movilizada, pero no lo llamó para agradecerle. Él se lo debía", dijo la periodista en Agarrate Catalina, ciclo de La Once Diez en el que expuso que su hermana hace tres años que no le habla al padre de sus hijos.