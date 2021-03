Paula Kohan dio a luz a su primera hija y la presentó con un álbum íntimo de su nacimiento: "Bienvenida Olimpia"

Olimpia, la primera hija de Paula Kohan y Tomás Kalika, nació en el Sanatorio Otamendi. Inmensamente feliz, la actriz presentó a su hija a minutos de haber llegado a este mundo y compartió fotos que la muestran también junto a su papá.

"Bienvenida Olimpia Kalika Kohan. Naciste un 27 de marzo de 2021 a las 15.13 PM con 3.500 kilos. Siempre dije que la maternidad no la vibraba como un llamado maternal, sino como una curiosidad maravillosa y extraordinaria la cual no quería dejar de vivenciar", expresó la actriz y diseñadora junto a la secuencia de fotos que muestra tanto el antes como el después de su parto.

Y sumó, reflexiva: "También, me dije una y mil veces que no me creía capaz de estar a la altura de esas madres todoterreno que tanto vengo observando y que parecieran haber tenido la misión en sus karmas de parir y criar. Madres que tanto observé con admiración absoluta y hasta cierta prematura nostalgia de verme imposibilitada de replicar".

Además, contó cómo fue el parto y haberla amamantado por primera vez. "Lo cierto es que parimos por parto natural, luego de 12 horas de trabajo de parto y habiendo transitado una semana de no dormir por las contracciones nocturnas. Digo parimos porque mi cielo, Tomás, fue mi sombra, mi comandante a bordo de mi barco. Solo puedo expresar lo que logro articular en palabras que aún están en el limbo de un escenario estelar... Yo solo puedo transmitir que llegaste al mundo para hacerme saber que yo te puedo alimentar desde el minuto cero en que te apoyaste en mi pecho, que yo puedo dormirte cada vez que hacemos contacto piel a piel, que vos querés estar todo el tiempo conmigo; yo pensé que lograr ese sentimiento en vos iba a tardarme la vida entera", contó.

Muy feliz por la nueva etapa en familia que ya comenzó, Paula remarcó que su hija nació para enseñarle más sobre la vida: "Yo solo puedo expresar que sin dudas acá la gran maestra sos vos y que yo soy para siempre tu incondicional aprendiz".

Y le dedicó también un profundo mensaje a su pareja: "Mi amor, sos el hombre más precioso del Universo; tus manos fueron creadas para abrazarnos para siempre, sos nuestro lugar feliz en el mundo, el mío y el de tu hija que ya te ama con locura. Me dijeron que no te iba a desear por meses y yo me derrito por vos... Inclusive ayer, después de parir".

Antes de cerrar, también les agradeció a sus seguidores por los tiernos mensajes que le mandaron. "Gracias a toda nuestra gente amada, a la familia y a la familia elegida... Sin ustedes la vida nunca sería de este color, alegría", concluyó, feliz.

¡Felicidades!