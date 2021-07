El motivo por el que Karina La Princesita pegó el faltazo en LAM tras su tenso cruce con Ángel de Brito: "Está ensayando"

Karina La Princesita brilló por su ausencia este viernes en Los Ángeles de la Mañana tras su tenso cruce con Ángel de Brito el último jueves. El periodista explicó que la cantante no pudo ir a la emisión matutina de eltrece como angelita invitada porque el programa de La Academia que saldrá al aire este viernes iba a ser en vivo y al final será grabado.

“Ayer nos avisó por la tarde que no iba a poder venir porque el programa de hoy, que iba a ser en vivo no es en vivo, lo vamos a grabar ahora a la tarde y eso hace adelantar todos los ensayos, las pasadas de piso se hacen antes, en general se hacen antes del vivo y cuando es grabado se hacen antes grabado”, dijo el conductor de LAM.

"Yo no tenía intención ni de faltar ni de no ir, pero ayer nos avisaron que grabábamos y que yo tenía que estar ahí temprano. No hay mala intención y siempre estoy. Ayer era el día que si quería tenía mil razones para no ir y fui igual". G-plus

Luego, De Brito dejó en claro que con la participante de Showmatch está todo bien. “Entonces se corrieron todos los horarios y en este momento Karina está haciendo el ensayo para ir al duelo porque está complicadísima con el puntaje. Así que no pasó absolutamente nada con Karina pero lo quiere explicar ella, ¿tenemos el audio?”, consultó a la producción.

Más sobre este tema La desgarradora frase de Karina La Princesita sobre su situación personal: "No estoy bien y no lo puedo controlar"

Finalmente, Ángel reprodujo el audio que Karina le envió disculpándose por su ausencia: “Hice lo que pude y yo no tenía intención ni de faltar ni de no ir, pero ayer nos avisaron que grabábamos y que yo tenía que estar ahí temprano. No me puedo repartir en ocho mil pedazos y vengo sintiendo que tengo que bajar un cambio. Pero no hay mala intención y siempre estoy. Ayer era el día que si quería tenía mil razones para no ir y fui igual”.