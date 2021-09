El mensaje de Cinthia Fernández a sus votantes tras las PASO 2021: "Me quedo con una gran elección para mí"

Una vez finalizada las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), Cinthia Fernández, quien compitió como precandidata a diputada por el partido Unite por Buenos Aires, le agradeció a los votantes que apostaron por ella en las urnas.

"Excelente elección para mí con más de 90.000 votos. Me quedo con una gran elección, por encima de muchos políticos de años... Por poquito, felicidad", expresó la panelista de LAM (eltrece).

E hizo una grave denuncia pública: "Me queda la duda de su hubiera llegado al objetivo si estaban mis boletas, pero al no pagar la corrupción de algunos municipios en su fiscalización no voy a saberlo nunca".

Además, en Twitter volvió a remarcar que se siente muy orgullosa de sí misma por los resultados que obtuvo pese a que no logró juntar los votos necesarios para competir por las elecciones generales.

"¡FELICIDAD ABSOLUTA! Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mí. ¡Quedamos en la puerta por nada! GRACIAS", cerró, agradecida.