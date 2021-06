Mariana Genesio Peña opinó sobre el polémico comentario que Mar Tarrés le hizo a su coach: "Me resultó un poco incómodo"

En La Academia de ShowMatch (eltrece), Mar Tarrés habló de su coach, Miranda López. Sin embargo, se refirió a ella como Sergio. La mujer se quedó mal y luego admitió que la sorprendió que Mar tuviera esa actitud.

Si bien la participante aclaró que nunca quiso lastimar a la artista y que ella le hace "una ensalada con los nombres", porque un día se presenta como Miranda y luego como Sergio, Mariana Genesio Peña no dejó pasar el comentario.

Sincera, la participante de La Academia contó cómo vivió el tenso momento al aire. “No puedo opinar porque no sé cómo es la relación entre ellas o elles. Sé de personas que se sienten cómodas con nombre femenino y masculino”, dijo en diálogo con Teleshow.

Sin embargo, remarcó que la situación la afectó. "Me resultó un poco incómodo porque cuando veo una persona vestida de mujer efectivamente requiere que se la llame con el género femenino. Entonces, que te delaten el nombre masculino me genera cierto choque. Pero no sé cómo es el vínculo, tal vez no le moleste”, afirmó.

Y se despidió contando que no charlaría con Mar para hacerle entender su punto de vista. "No, a esta altura de mi vida no. Si me encuentro con una persona que no entiende cómo tratar a los demás, no perdería el tiempo, salvo que sea una amiga o alguien muy cercano. Me parece que a esta altura de la vida estamos bastante educados con respecto a eso", sentenció.