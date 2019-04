¿Marcelo Gallardo será papá por cuarta vez junto a Geraldine La Rosa?

El amor entre Marcelo Gallardo (43) y Geraldine La Rosa (42) se remonta a su adolescencia, cuando se conocieron gracias a una amiga en común, compañera de escuela del Muñeco. Fruto de ese matrimonio consumado en diciembre de 1997 se convirtieron en padres de Nahuel (20), Matías (15) y Santino (12), y según afirmó la periodista Pilar Smith en el programa El Espectador de CNN Radio Argentina, estaría en camino el cuarto heredero.

Marcelo Gallardo será papá por cuarta vez. Su esposa , la diseñadora de modas , Geraldine La Rosa esta embarazada de 23 semanas y espera un varón. En breve ella lanzará su colección de ropa para embarazadas para Geraldmoon. Ahora está en Miami comprando todo para el pequeño !! pic.twitter.com/UmLvhdzfnR — Pilar Smith (@Pilarsmith) 3 de abril de 2019

La periodista dijo que la diseñadora de modas "está embarazada de 23 semanas" y que "espera un varón" junto al DT de River Plate. En declaraciones recientes a la revista ¡Hola! Argentina, Geraldine había admitido sus deseos de volver a ser mamá: “A mí me gustaría tener un hijo más, siempre fue mi sueño tener cuatro, pero Marcelo ya tiene mucho con su trabajo y estamos bien así. Si llega, llega ”.

Por otra parte, en ese mismo reportaje admitió el impasse que experimentaron el año pasado: “Tuvimos una crisis después de veinte años, pero pasamos un montón de crisis durante todo este tiempo. La familia perfecta no existe, somos reales. Muchas veces nos intentaron separar porque no pueden creer que estemos casados hace tantos años, pero a nosotros jamás nos importó lo que dicen de nuestra vida privada, no le damos lugar a eso. Sabemos quiénes somos y nos hace muy feliz ver a nuestros hijos, eso nos hace fuertes y siempre salimos adelante”.