Joaquín Levinton reveló el tremendo momento que vivió cuando fue telonero de los Rolling Stones: "Esquivamos adoquines"

Joaquín Levinton recordó cuando con Turf fue telonero de los Rolling Stones y contó que esa experiencia fue tan linda como peligrosa. Por primera vez, relató el dramático momento que vivió al tocar antes que la banda británica.

"Fue entre algo muy lindo y muy peligroso a la vez. Porque el día anterior a que nosotros toquemos, de telonera tocaba Meredith Brooks y el público en esa época era terrible, tiraban adoquines, botellas, de todo", contó en Los Mammones (América) sobre el episodio que ocurrió en 1998.

Entonces, recordó la advertencia que le hicieron antes de que aceptara ser el telonero de los Rolling: "El día que tocó Meredith le tiraron un botellazo de vidrio y cayó tendida la pobre mujer, se volvió a su país en un avión ambulancia bajo la promesa de no volver. Y me llama (Daniel) Grinbank que nunca te llama y me dice ‘corrés peligro de muerte en el concierto’".

Y siguió: "Me dijo que me daba la libertad de si quería tocar igual o que me ponía en otro concierto para un futuro porque nos podían matar. La mujer no se murió de pedo y yo le dije ‘no, ya fue, que me maten’, no queríamos nada que no fueran los Rolling Stones".

Pese a las recomendaciones, Turf se animó a tocar antes que la icónica banda y aunque les fue muy bien tuvieron que esquivar lo que el público les tiraba. "Esquivamos de todo, adoquines de verdad, yo decía ‘si superamos la primera canción ya tenemos la vida zafada’, era tema a tema. Era un desastre. Cuando terminó el tercer tema dije 'listo, acá no nos matan'", cerró.

¡Tremendo!