No es la primera vez que Jimena Barón cuestiona el accionar del papa Francisco.

Tras arremeter con dureza contra el mensaje que el máximo representante de la Iglesia les dedicó a las mujeres en su día, la actriz y cantante se hizo eco de la visita del Papa al Santuario de Loreto, luego de que se hiciera viral un video en el que se ve cómo el sumo pontífice les quita la mano a sus fieles, para evitar que le besen el anillo.

Tras ver el video, Jimena escribió en Twitter: "De verdad y con total respeto pregunto, ¿si hay alguna explicación a este video, al rechazo de ser besado por la gente?", expresó Barón, exponiendo su disconformidad tras ver al Papa “rechazando” el cariño de la gente. Y una seguidora le contestó: "Según el Papa, no quiere que la gente crea que él es superior a los demás y por ello no deja que le besen el anillo".

Más sobre este tema Lali, Dolores Fonzi, Jimena Barón y Griselda Siciliani, duras con el papa Francisco por su mensaje por el Día de la Mujer

Haciéndose eco de amable respuesta de la usuaria, Jimena le contesto, manteniéndose en su incómoda postura: "Gracias por la explicación. ¿No termina quedando descortés, como si le desagradara la gente?".

"Hoy (por el lunes), en Loreto, el Papa no quiere que los fieles formen fila para saludarlo y darle un beso en el anillo, y les aparta la mano. Esto es algo que ha hecho con bastante regularidad durante su Pontificado, aunque no tan insistentemente como hoy", escribió Pentin en Twitter, compartiendo el video que generó controversia.

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp