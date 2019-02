Ivana Icardi fulminó a su hermana Aldana tras festejar el cumple de Mauro: "Corten el cholulismo y falsedad"

La furiosa incontinencia verbal de Ivana Icardi (23) en Twitter no tiene freno, y ahora apuntó contra su hermana Aldana, luego de que ella saludara a Mauro Icardi (26) en su cumpleaños. “¡¡Feliz cumple hermanito!! ¡Sin importar las distancias, el amor y la magia están intactas! ¡Recordá lo que te dije, en la piel pero sobre todo en el corazón! ¡Te quiero y sé que sos feliz! ¡Ese es el secreto! Lo demás cae por su peso”, escribió Aldana en Instagram.

Al leer el tweet de Ciudad, Ivana respondió llena de indignación: “SE CANSÓ DE SACARLE EL CUERO. Cuando mi padre se separó de su madre y empezó con la mía, le hizo la vida imposible. No nos dieron bola unos 15 años. Cuando Mauro empezó a ser 'Mauro Icardi' y yo fui a GH éramos todos hermanos. Por favor, corten el cholulismo y la falsedad”.

De ahí en más, Ivana sacó los trapitos familiares sucios al sol en otros seis coléricos mensajes.

Mirá la secuencia de tweets:

Nunca tuvimos relación con ellos dos. Ahora no tuvimos otra porque mi padre, después de 20 años, volvió con su madre. Pero si no, ninguno de ellos se acordaba ni de Mauro, ni de Guido, ni de Franco (otro hijo de mi padre).

Pero repito, es por cholulismo y porque hay intereses de por medio, como la casa donde vive su madre (a nombre de Wanda), no me van a venir a defender a mí y a decir que tengo razón. Pero ahora, ¿la conciencia no les dice nada a esta gente?

Yo estuve presente en todas las puteadas, como cuando no iban a renovarle el contrato de alquiler y se quejaban ella y la madre de que con todo el dinero que tiene “el hermano”, ¿cómo no la va a ayudar? ¡Miren, en serio! ¡No tienen vergüenza!

Incluso le mandaba cartas a mi viejo cuando vivíamos en Canarias, diciéndole que los había abandonado, y andá a saber qué otras cosas. ¡Vamos! Básicamente nos odiaban... pero bue, han crecido con el odio que les ha transmitido la madre y ahora quieren hacerse la familia feliz.

Acá sí que hay intereses. Pero bueno con tal de que yo quede como una mentirosa, la otra se hace amiga hasta del demonio, y como tiene plata y fama no hay cholulo que se resista a ponerse de su lado Dios mio...

¡Y a pesar de todo! Porque no tienen ni idea las cosas que han pasado en mi vida, cuando viví en Argentina dejé el rencor de lado e intenté estar en paz con mi padre, con ellxs y su madre. Pero si hay algo que sé es que hay mucha gente que no aprende a ser mejor.