Intrigante confesión de Gianinna Maradona: "A mi papá hay algo que no le voy a perdonar nunca"

NO HAY SOLUCIÓN

Que la relación de Diego Maradona (58) con sus hijas Dalma (32) y Gianinna (29) desde hace un tiempo no es buena, no es ninguna novedad. Sin embargo, la menor de ellas logró limar algunas asperezas y retomar un cordial trato con su padre, especialmente para que su hijo, Benjamín Agüero (10), disfrute de su abuelo.

"Hay algo que no se lo voy a perdonar nunca, pero que me lo voy a guardar para mí, porque quiero preservar a mi sobrina (Roma, la hija de Dalma) y a mi hijo". G-plus

En nota telefónica con Intrusos, y tras dejar en claro que hay enojos difíciles de sanar con Diego, Gianinna sorprendió con una sincera confesión.

"¿Qué cosa no le perdonarías nunca a tu viejo?", le preguntó Jorge Rial. Y ella respondió, sin entrar en detalles: "Sí, hay algo, pero que me lo voy a guardar para mí, porque quiero preservar a mi sobrina (Roma, la hija de Dalma) y a mi hijo. Pero sí, no se lo voy a perdonar nunca".

Más sobre este tema Picante descargo de Gianinna Maradona a favor de Claudia tras las polémicas declaraciones de Diego

Buscando la confesión, el conductor le retrucó: "¿Ni aunque haya una explicación del otro lado?". Pero la joven se mantuvo firme en su tajante negativa: "No, no".