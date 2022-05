Huevo Müller contó cómo quedó su relación con los galanes de Valientes: "Nosotros prácticamente convivíamos y no nos vimos más"

Alejandro "Huevo" Müller sorprendió al hablar de Valientes, la novela que lo puso en el centro de la escena en 2009 y 2010.

Tanto gustó su personaje que su apodo, Huevo, traspasó la pantalla y, una vez terminada la historia, al actor lo siguieron llamando de esa manera.

En ese entonces, se hizo muy amigo de los protagonistas de la novela. Sí, Luciano Castro, Gonzalo Heredia y Mariano Martínez.

Por eso, muchos se preguntan cómo es por hoy su vínculo con los actores que brillaron en la novela de eltrece.

CÓMO ES EL VÍNCULO DE HUEVO MULLER CON LOS ACTORES DE VALIENTES

"No tengo vínculo. Hay buena onda y la mejor si nos cruzamos pero cada uno hizo su vida. Esto es así: arrancás y pasás meses sin despegarte de un compañero pero después terminó el proyecto y chau. Nosotros prácticamente convivíamos y no nos vimos más. No tenemos una amistad", afirmó, contundente, en Detrás de escena.

Sin embargo, se despidió haciendo hincapié en que esos años trabajando juntos fueron muy especiales.

"Con los chicos en Valientes éramos estrellas de rock, teníamos que salir con seguridad del teatro en Mar del Plata. Fue un verano muy divertido y soy testigo clave de la historia de amor de Luciano Castro con Sabrina Rojas y de Gonzalo Heredia con Brenda Gandini también, que coincidieron en un cumpleaños que hicimos juntos con Brenda", cerró, buena onda.