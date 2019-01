Guillermina Valdés contó qué dice Lorenzo cuando la ve junto a Paula Robles y Soledad Aquino

Familia ensamblada, Guillermina Valdés habló de la relación que mantiene con las exesposas de Marcelo Tinelli, Paula Robles y Soledad Aquino. Desde sus vacaciones en Punta del Este junto al conductor y sus hijos, la modelo se refirió a la posibilidad de formalizar su relación de seis años con el presentador.

“No hablamos formalmente del casamiento, creo que puede llegar a estar bueno en algún momento. Le sacamos entidad como institución al matrimonio. Aunque no lo descartamos”, aseguró, en una nota con la revista ¡Hola! Argentina.

Luego, consultada sobre si Lorenzo, fruto de su relación con Marcelo, les pide que den el paso, Guillermina se refirió a su relación con Robles (madre de Francisco y Juana) y Aquino (mamá de Micaela y Candelaria).

“Lolo no tiene ni idea. Es más, cuando Marce hace algún evento, vienen Paula y Sole y Lolo dice ‘la mamá de Juani’ o ‘la mamá de Cande’, pero es parte de las familias modernas. Yo en el último cumpleaños de Juani me senté con Paula y charlé toda la noche. Él vive con naturalidad y no está pensando en cosas enroscadas”, explicó la empresaria.