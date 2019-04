Fuerza Bruta se presenta por primera vez en Rock in Rio

La compañía argentina Fuerza Bruta llega por primera vez al icónico festival Rock in Rio, donde tendrá una arena propia y hará una presentación exclusiva todos los días del festival.

El espectáculo ocupará una de las arenas del Parque Olímpico y tendrá capacidad para tres mil personas en cada una de sus presentaciones. La compañía promete animar e involucrar al público en experiencias innovadoras.

Para su presentación en el Rock in Rio, el grupo promete llevar los sentidos al extremo. Serán cinco sesiones diarias, donde Fuerza Bruta le contará al público la historia del festival desde su primera edición. La lluvia de 1985 que no impidió la realización del festival, las banderas levantadas por la organización como el incentivo a la paz y la preocupación por el medio ambiente, formarán parte del gran espectáculo. Esa alianza busca crear toda la emoción que el Rock in Rio proyecta en sus espectadores, además de crear momentos inolvidables. El público podrá asistir a ese espectáculo propuesto por Fuerza Bruta y sentir como es formar parte de la historia del Rock in Rio en todos los días del evento.

De este modo, Fuerza Bruta conquistará un nuevo espacio celebrando la historia del mayor evento de música y entretenimiento del mundo.

Por otro lado, la compañía seguirá presentándose en China, desde el 24 de noviembre con funciones diarias en el gran parque XingDong Tourist World de Anshun; en abril llegará a Seoul; y desembrará en la capital coreana con un show que tendrá la participación exclusiva de Jang Woo Hyuk, pionero del K-POP y el Hip Hop en Corea del Sur, uno de los artistas contemporáneos más famosos de Asia. Como si fuera poco, muy pronto estarán en Barcelona y con proyectos de llegar a Macao, China.

La nueva edición de Rock in Rio se desarrollará entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre y están anunciados Foo Fighters, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, P!NK, MUSE y los Paralamas, entre otros.