Fuerte posteo de Jimena Barón junto a una foto muy especial de la marcha #NiUnaMenos

La consigna que le dio nombre a uno de los colectivos feministas más representativos, #NiUnaMenos, volvió a hacerse presente en las calles. Las mujeres marcharon por quinta vez por sus derechos y en contra de la violencia de género que no cesa, alzaron su voz y se unieron en significativas pancartas.

Una joven, vestida de verde y con el pañuelo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue fotografiada con un peculiar cartel. "A ver si ahora te animás...", tenía escrita la pancarta, junto a tres cobras, el logo que Jimena Barón eligió para su último hit: La Cobra. La canción, la metamorfosis de La Tonta, invita a las mujeres a empoderarse y a ponerle fin a las relaciones tóxicas que las oprimen.

Al ver la imagen de la chica sosteniendo con este símbolo, la cantante se emocionó y, además de compartirla, reflexionó al respecto. "Mujeres, yo aprendo de ustedes todos los días. Porque mierda que estaba oxidado el chip que nos metieron, pero de a poco voy eliminando todo lo que estaba mal, lo que estaba como el re culo y lo que jamás puede volver a pasar. Las admiro mujeres cobra, me llenan de orgullo, de emoción, me ponen la piel de gallina. Brindo por la valentía, por este renacer y por esta unión", expresó.

"Mujeres, yo aprendo de ustedes todos los días. Las admiro mujeres cobra, me llenan de orgullo, de emoción, me ponen la piel de gallina. Brindo por la valentía, por este renacer y por esta unión". G-plus

Conmovida, agregó: "Que no nos toquen más, a ninguna, si tocan a una tocan a todas. Hablen, busquen ayuda, confíen en ustedes y tiren a la basura todo lo que les dijeron y toda la mierda que les hicieron sentir. Arranquemos de nuevo, nuevas, juntas. Espero ayudar un poquito con mi música nueva, aunque en realidad las que me salvan a mí son ustedes. Las leo, las quiero, las admiro. Gracias por sus historias y por abrir sus corazones conmigo".

"Arranquemos de nuevo, nuevas, juntas. Espero ayudar un poquito con mi música nueva, aunque en realidad las que me salvan a mí son ustedes. Las leo, las quiero, las admiro. Gracias por sus historias y por abrir sus corazones conmigo". G-plus

Antes de cerrar, la cantante le habló directamente a la joven que hizo la pancarta haciendo referencia a su hit: "Gracias por este cartel en la marcha, no saben lo que significa para mi, no por el éxito, no por la canción, por mi experiencia y lo que me costó contarla y salirme sola de ese lugar que tan mal me hacía. Gracias por hacerme sentir que todo valió la pena. Gracias por poner a la mujer en este nuevo lugar, ¡al fin! Gracias mujeres. Y a todos los hijos de la mierda... Se va a caer. #NIUNAMENOS".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​