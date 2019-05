Fuerte exabrupto de Jorge Rial en medio de su furioso descargo contra América

La pelea entre Luis Ventura como presidente de Aptra y Jorge Rial tuvo una súbita escalada este jueves, cuando el conductor de Intrusos involucró de forma directa a las “autoridades” de América como instigadores del conflicto.

"Todos los pu... días somos líderes en América y ninguno de los que está del otro lado de la discusión lo ha logrado ni lo va a lograr nunca". G-plus

“Sé que están haciendo personal el enfrentamiento con Aptra. Por lo menos es lo que me llega, versiones, cosas agitadas desde adentro de este canal además. Quiero decirlo, agitadas desde adentro de este canal. Esto se una locura absoluta. Después nos piden a los conductores que hagamos las cosas bien. Y después se desmadra. Lo quiero decir públicamente para que se sepa. (…) Que desde tu propio canal te agiten esto, no dan ganas de quedarse en un lugar hostil. Te da muchas más ganas de quedarse en casa. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde me maltratan y hablan de mi? Hay lugares donde me tratan mejor que acá, en América. Es de locos esto”, se quejó con mucha bronca.

Así, en medio de su incendiario descargo al aire contra la emisora en la que trabaja, Jorge Rial cometió un fuerte exabrupto: “Vivo hace 20 años de un programa que conduzco y que inventé yo. No hay muchos que puedan decir esto, somos muy poquitos los que llegamos a esta altura, con esta trayectoria, siendo siempre líderes en el canal. Siempre somos el programa líder (en rating) del canal América. Siempre. Todos los putos días somos líderes en América y ninguno de los que está del otro lado de la discusión lo ha logrado ni lo va a lograr nunca. Por incapacidad o porque la gente no los quiere”.