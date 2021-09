Floppy Tesouro habló de la acusación de estafa a su novio, Ezequiel Pereira: "Duele y angustia"

Ezequiel Pereira, la pareja de Floppy Tesuro, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que lo denunciaran por estafa. Rápidamente, la modelo y cantante defendió con todo a su pareja.

Juan Etchegoyen contó en su programa, Mitre Live, que se puso en contacto con Floppy. Aunque no salió al aire, sí aprovechó la oportunidad para defender a su pareja y le aclaró al periodista que lo que se dice "es todo mentira".

“Hablé con Floppy y siempre que sale una noticia de esta manera duele y angustia... Lo que me dijo ella es que todo lo que salió sobre su novio es absolutamente mentira. No es verdad lo que se está diciendo", contó el comunicador.

Más sobre este tema Las románticas vacaciones de Floppy Tesouro con su nuevo novio en Ibiza: "Vive, sueña, ríe y sé feliz" Floppy Tesouro reveló detalles desconocidos del inicio de su noviazgo con Ezequiel Pereira: "Pidió mi teléfono, me escribió y lo conocí en Miami"

Según reveló Mariana Brey en LAM, quien denunció a Ezequiel lo acusa de supuestamente no haber cumplido un contrato. De acuerdo a esta persona, le habrían dado más de 27 mil dólares para montar una hamburguesería que al final no se hizo. Entonces, el denunciante habría pedido el reembolso. Sin embargo, no se lo habrían dado.