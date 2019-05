Luego de muchas especulaciones, Rocío Oliva (28) confirmó que demandará a Diego Maradona (58) una compensación monetaria por los años que estuvieron como pareja, con Ana Rosenfeld como abogada. Así es que a horas de que el Diez se notificara del inicio de la acción civil, la letrado lanzó otra bomba inesperada.

A cuento de su estrategia judicial y todo lo que escuchó de palabras de Rocío en relación a Diego, la letrada reveló: “Hace más de un mes que vengo escribiendo un libro. Me limité a escribir, no sólo de la historia, sino del historial de las cosas que pasaron por Diego Armando Maradona mientras estuvo conviviendo con ella. Créanme que es una mujer muy inteligente. Vio mucho, observó mucho. Y ella, aunque no lo pudean creer, siempre quiso, quiere y querrá el bienestar de Diego”.

Intrigada, Marina Calabró comentó: “¡Necesito saber a quién escracha Rocío en ese libro!”. Picante y enigmática, Rosenfeld remató: “A muchos. A muchos”.

Al final, Ana Rosenfeld resumió su próximo éxito editorial: “Ella me dio la info y yo le estoy poniendo la liturgia legal. Es la vida de Rocío Oliva con Diego Armando Maradona, con lo que dijo y lo que no puede contar”.