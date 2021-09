Esteban Lamothe reaccionó contundente ante la versión de separación: "No están conviviendo pero siguen juntos"

La noticia que informaba que Esteban Lamothe se había separado de Katia Szechtman tras cuatro años de novios sorprendió. También, al protagonista de esta picante versión.

A día siguiente de que la noticia tomara repercusión, el actor se puso en contacto con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, y le aclaró cuál es su situación sentimental. ¿Se separó o sigue en pareja con la actriz?

"Chiques, Esteban Lamothe no se separó de su novia Katia. Acabo de hablar con él. Me dijo que están viviendo en casas separadas nada más. No están conviviendo pero siguen juntos”, comunicó el conductor a través de su cuenta de Twitter.

Entonces, Esteban replicó el tweet del comunicador y reivindicó su postura. "Eso", sentenció avalando lo que afirmó en conductor.