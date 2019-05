El enojo de Floppy Tesouro, en medio de la versión de separación: "Ojo con lo que dicen"

El 7 de mayo, la versión de que Floppy Tesouro (33) estaba atravesando una profunda crisis con Rodrigo Fernández Prito (40) sonó con fuerza en Intrusos. Sin embargo, al ser consultada por Ciudad, la modelo y actriz optó por la cautela: “Gracias por preocuparse. Prefiero no hablar del tema porque es solo un rumor”, dijo la madre de Moorea Fernández Prieto (2).

"Cuánta pavada junta hay que escuchar en Confrontados. Uno tiene respeto dando una nota explicando todo con respeto, ¿para qué? Inventos, no. Tengo una hija, ¿ok?". G-plus

Con el rumor de inestabilidad sentimental creciendo en el medio, Confrontados, el programa que conduce Carla Conte y Rodrigo Lussich en elnueve, logró tener la palabra de Floppy, quien se refirió a su situación conyugal con resguardos.

"Decidí no hablar mucho de mi vida privada porque tengo una hija, con lo cual, uno piensa distinto", comenzó diciendo Tesouro, sin ánimo de ahondar en el tema matrimonial. Luego, agregó con humor y sin negar con contundencia la existencia de una crisis: "Se dijo que no estaba en casa, y demás. Todavía no lo eché, ja, ja... Entiendo que no les parezca normal verme de este modo, pero son parejas. Las parejas se van acomodando. Y la verdad es que trato de resguardarnos. Lo que pasa en casa, queda en casa".

Sin embargo, Floppy no pudo continuar con su cautela, dado que en el ciclo de espectáculo no sólo pasaron su nota, sino que aportaron nuevos datos vinculados a la supuesta separación. Enojada, la actriz les contestó duramente en Twitter: "Cuánta pavada junta hay que escuchar en Confrontados. Uno tiene respeto dando una nota explicando todo con respeto, ¿para qué? Inventos, no. Tengo una hija, ¿ok? A todos los que se hacen que tienen info, es errónea. Así que ojo con lo que dicen, ¿ok?".