El emotivo mensaje de Thelma Fardin a un año de su denuncia contra Juan Darthés: "Mirá cómo nos ponemos"

De la mano del colectivo feminista Actrices Argentinas, tras una década en silencio, Thelma Fardin se animó a denunciar a Juan Darthés por violación. Después de haber hecho la denunica judicial, junto a las mujeres que desde el primer día la apoyaron, contó que había sido violada por el actor durante las grabaciones de Patito Feo, en Nicaragua.

A un año de la conferencia de prensa que sacudió y conmovió al país, la actriz rememoró qué sintió ese día. "Hace un año, a esta hora, mis amigues me pasaban a buscar por mi casa con el cansancio acumulado del viaje a Nicaragua del que habíamos vuelto dos días atrás. La ansiedad y el desgarro que significó grabar ese video... Habiendo dormido tres horas emprendíamos camino al teatro", recordó.

También, relató cómo fueron las horas previas a contar públicamente que había sido víctima de Darthés cuando era adolescente: "Mariel estaba conmigo desde las 8 de la mañana, nos reunimos temprano con mi abogada; me obligó a comer algo para tener fuerzas, me arregló la pollera que me quedaba grande de todo lo que había adelgazado por el stress de esos días y me mandó a dormir una siesta... la calma antes de la tormenta".

"La ansiedad y el desgarro que significó grabar ese video...". G-plus

Y describió qué sintió ni bien llegó a la sala elegida para dar la conferencia de prensa que marcaría un antes y un después en la historia del feminismo en la Argentina. "Ese día parecía que el cielo iba a caerse a pedazos. Sonaban truenos y decíamos riendo 'es el patriarcado que se está cayendo'. Llegamos al teatro y ahí estaban todas ellas, corriendo de un lado a otro para que todo estuviera listo. No teníamos idea de lo que estábamos por generar. Y acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando y avanzando", agregó.

"Y acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando, avanzando". G-plus

Antes de cerrar, Thelma sostuvo que sigue "sanando" junto a sus compañeras pero que no dejará de reclamarle al sistema que se ponga "a la altura" de la sociedad que, gracias a la lucha disidente, está cambiando.

"Nunca me alcanzarán las formas de decir 'gracias' para retribuirles el eco que hicieron de este grito". G-plus

"Nunca me alcanzarán las formas de decir 'gracias' para retribuirles el eco que hicieron de este grito. Pero lo intentaré, lo seguiré intentando, trabajando todos los días por cambiar un poco este mundo injusto. #Miracomonosponemos #Miracomoluchamos", concluyó.

Si sufrís, sufriste o conocés a una mujer víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.