Uno de los anhelos más fuertes de Darío Barassi se materializó: convertirse en papá junto a su amor, Lucía Gómez Centurión. Y si bien el actor confesó necesitar un “GPS de paternidad” y se rió de sí mismo ante sus actitudes típicas de papá primerizo, se siente pleno y no duda en compartir su emoción a través de la red.
El actor retrató un momento único de conexión madre e hija y posteó la tierna postal en Instagram. Junto a una imagen en la que se ve a Lucía sosteniento a Emilia y mirándola con cariño, Darío le dedicó a su pareja un profundo mensaje.
“Mujeres de mi vida, las amo con locura. Lo madraza que sos @luligomezcenturion me enamora aún más”, fue la conmovedora reflexión que Barassi le obsequió a la flamante mamá.
Ni bien su primogénita nació, Darío también se deshizo en elogios a su pareja: “Lo de mi mujer es de otro planeta. Una fortaleza y un don de madre inigualables... Yo ya estoy. Esto es la felicidad”.
¡Plenitud total!
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