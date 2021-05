Contundente reacción de More Rial tras las críticas a Jorge por viajar a Miami a vacunarse: "El que no puede, critica"

Después de poner en jaque a los famosos que viajaron a Miami para vacunarse contra el covid, Jorge Rial anunció en un extenso hilo de Twitter que había tomado la misma decisión porque no dejaría su salud en manos de los políticos.

Su decisión no le cayó bien a muchos usuarios y el conductor de TV Nostra (América) comenzó a recibir fuertes críticas. En este contexto, una de sus hijas, Morena Rial, lanzó un fuerte mensaje a través de sus stories de Instagram con el objetivo de apoyar a su papá.

"Qué cada quien baile la vida el ritmo que le haga feliz", expresa la foto que compartió. Y sin nombrarlo, agregó un fuerte mensaje, claramente, en defensa del conductor.

"El que puede, puede. El que no, critica. Hagan lo que se les cante las ganas, la gente que no es feliz critica igual. Mil besos", sentenció More, quien atraviesa un buen momento en su relación con Jorge tras varios conflictos, que parecen haber quedado en el pasado.

¡De su lado!