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Se conocieron los nominados a los premios Martín Fierro de Cable a la producción 2021
Aptra difundió el listado completo de las ternas de Aptra, en la gala que conducirán Pampita y Pollo Álvarez.
La entrega de los premios Martín Fierro de Cable a la temporada 2021 será el jueves 20 de octubre, y Aptra difundió el listado de nominados.
El gran evento contará con la dupla de conductores de Carolina "Pampita" Ardohain y Joaquín “El Pollo“ Álvarez, los mismos de la entrega anterior.
La novedad es que la gala será en el complejo Parque Norte, en las mismas instalaciones donde se celebraron los Martín Fierro de radio, con la transmisión de Crónica TV.
NOMINADOS MARTIN FIERRO CABLE PRODUCCIÓN 2021
INTERÉS GENERAL
DICHO ESTO (LUIS NOVARESIO - A24)
MÁS DATA (GUADALUPE VAZQUEZ/ FRANCISCO OLIVERA – LN+)
PARANORMAL (MARCO BUSTAMANTE – CRONICA HD)
SOBREDOSIS DE TV (ELIZABETH VERNACI Y JUAN DI NATALE – C5N)
MAGAZINE
MAÑANÍSIMA (CARMEN BARBIERI - CIUDAD MAGAZINE)
NUESTRA TARDE (DOMINIQUE METZGER - TN)
VIVO EL SABADO (EDUARDO BATTAGLIA - A24)
EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (LIO PECORARO Y FERNANDO PIAGGIO – CRÓNICA HD)
ECONÓMICO
CAFÉ FINANCIERO (ALEJANDRO LISKA – METRO)
ECONOMÍA & REAL STATE (DANIEL ZAMPONE – METRO)
¿QUÉ HACEMOS CON LOS PESOS? (M. OTALORA - A24)
PERIODÍSTICO
CONECTA2 (MARIA O’DONNELL/ERNESTO TENEMBAUM CNNE)
EL CORRESPONSAL (NELSON CASTRO – TN)
MAS REALIDAD (JONATHAN VIALE – LN+)
MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
CULTURAL/EDUCATIVO
CIUDAD DE CUPULAS (ANIBAL PACHANO – CANAL A)
HISTORIAS RICAS (DANIEL BALNACEDA Y FEDERICO WIEMEYER – TN)
LA TIERRA HABLA (BOY OLMI – ENCUENTRO)
ARTE Y TENDENCIA
MUNDOS PARALELOS (JULIETA DIAZ - ENCUENTRO)
TEATRO ABIERTO (ENCUENTRO)
TODO SE TRANSFORMA (DIEGO RAMOS – DISCOVERY HOME & HEALTH)
NOTICIERO
BUENOS DIAS AMÉRICA (ANTONIO LAJE Y MARIA BELEN LUDUEÑA - A24)
CHICHE 2021 (SAMUEL “CHICHE” GELBLUNG Y SOFIA MONACHELI – CRONICA HD)
TEMPRANEROS (SERGIO LAPEGUE Y ROXY VAZQUEZ - TN)
TN CENTRAL (FRANCO MERCURIALI, CAROLINA AMOROSO Y MARU DUFFARD – TN)
NOTICIERO DEPORTIVO
SPORTIA (GASTON RECONDO, GUIDO BERCOVICH, GERMÁN GIANI, JUAN MARTÍN RINALDI, CRISTIAN GARÓFALO, JESSICA DORADO, MARÍA JOSÉ “MAJO” LEZCANO Y PABLO LAMÉDICA - TYC SPORTS) 12
SPORTSCENTER (GERMAN PAOLOSKI, ALINA MOINE, CECILIA “CHECHU” BONELLI, PABLO STECCO, JORGE BARRIL, PABLO FERREIRA, MERCEDES MARGALOT, AGOSTINA LAROCCA, AGOSTINA SCALISE, MORENA BELTRAN, MARCELO LÓPEZ, AYRTON RUIZ, MARTIN ALTBERG, FRANCISCO CANEPA, MAXIMO PALMA, JUAN MARCONI Y JUAN IGNACIO “JUANI” GUILLEM – ESPN) 23
SPORTSCENTER NIGHT (ALINA MOINE, DIEGO MONROIG, JAVIER GIL NAVARRO, NICOLAS BRUSCO, JUAN CARLOS PELLEGRINI Y GONZALO CARDOZO - ESPN)
DEPORTIVO
#BONADEO (GONZALO BONADEO Y GUIDO BERCOVICH – TYC SPORTS)
EQUIPO F (SEBASTIAN “EL POLLO” VIGNOLO - ESPN)
ESPN F10 (GUSTAVO LOPEZ - ESPN)
FÚTBOL SIN MANCHAS (GABRIEL ANELLO – CANAL 26)
PERIODISTICO DEPORTIVO
ESPN F90 (SEBASTIAN VIGNOLO - ESPN)
ESTUDIO FÚTBOL (GASTÓN RECONDO, MARCELO PALACIOS, HUGO BALASSONE, AGUSTIN FANTASIA Y LEO FARINELLA - TYC SPORTS)
LÍBERO (ARIEL RODRÍGUEZ Y ARIEL SENOSIAIN - TYC SPORTS)
DEPORTES EXTREMOS
ESPN X (ESPN)
INSTINTO NATURAL (DEPORTV)
WINTER NEWS (DEBORA BUSTOS - ESPN/FOX SPORTS)
MUSICAL (TANGO/FOLKLORE)
100 AÑOS DE PIAZZOLLA (ENCUENTRO)
CÓDIGO GUITARRA (ERNESTO SNAJER – CANAL A)
FOLKLORE EN CASA (VICTORIA CASAURANG – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (POP / ROCK / LATINO / JAZZ)
BANDA SOPORTE (GERMAN “EL TANO” NIETO Y DIEGO “RULO” GOMEZ – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
LA VIOLA (TN)
METE PÚA! (DIEGO MIZRAHI – CANAL (A)
INFANTIL / JUVENIL
EL CLUB DEL CHIRIBITIL (PAKAPAKA)
INTELIGENCIA ANIMAL (PAKA PAKA)
LAS AVENTURAS DE MEDIALUNA (PAKA PAKA)
SERVICIO INFORMATIVO
A24
C5N
TN
DOCUMENTAL
2001: EL AÑO DEL CORRALITO (HISTORY)
EVA, EL CAMINO DEL PUEBLO (ENCUENTRO)
LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE MARADONA (TN)
TEMAS MÉDICOS
A CIENCIA CIERTA (STAMBOULIAN – METRO)
BEAUTY TV (CIUDAD MAGAZINE)
MALBRAN, HEROES SILENCIOSOS (ENCUENTRO)
TESIS EN SALUD (VERONICA VARANO – A24)
VIDA SANA
ESPN YOGA (ESPN)
FELIZ VIDA (HERNAN LIRIO – CRONICA TV)
SERES LIBRES (GASTON PAULS - CRONICA HD)
CULINARIO
PANTAGRUELICO TAKE AWAY (DIEGO PEREZ – CANAL DE LA CIUDAD)
PARRILLA PARA TODOS LOS DIAS (FELICITAS PIZARRO Y CHRISTIAN PETERSEN – EL GOURMET)
PARRILLEROS SPACE (CHRISTOPHE KRYWONIS – SPACE)
PROGRAMA RURAL
A CORRAL (SILVIO BAIOCCO - CANAL RURAL)
BICHOS DE CAMPO (MATIAS LONGONY – METRO)
MAS CAMPO (ELEONORA COLE – LN+)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (CRISTINA CASTRO Y MEME CASTRO – CANAL 26)
MODO AVIÓN (DANIEL MONTERO – METRO)
MUNDO VISUAL (MIRTHA GÓMEZ VILLALBA – A24)
RUMBO NORTE (KARINA MAZZOCCO – A24)
FEMENINO / MODA
ADN MODA (FABIANA ARAUJO – METRO)
LA JAULA DE LA MODA (HORACIO CABAK – CIUDAD MAGAZINE)
MIX DE MODAS (A 24)
DE SERVICIOS
CON VOS 24 HORAS (TETE COUSTAROT – A24)
EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO Y FACUNDO FRASCINO – CRONICA HD)
FENOMENOS (TN)
LO JUSTO Y NECESARIO (CLARA SALGUERO – A24)
JUEGOS / ENTRETENIMIENTOS / REALITY / HUMOR
ACTITUD FREESTYLE – QUINTA TEMPORADA (MTV)
EL PASE / REDESPIERTOS (GUIDO MARTINEZ Y FERNANDO MOLINERO - TN)
YO CANTO COMO (CRISTIAN VANADIA – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
A DOS VOCES (MARCELO BONELLI Y EDGARDO ALFANO – TN)
MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
TN
LN+
LABOR HUMORÍSTICA
GRANADOS, MIGUE (ESPN PLAYROOM – ESPN)
MUZZIO, PATO (ESPN F360 – ESPN)
TARICO, ARIEL (TN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
AMOROSO, CAROLINA (TN CENTRAL – TN)
BRIZUELA, MONSERRAT (LA TARDE DE CRÓNICA – CRÓNICA)
BALLESTER, DANIELA (NOS VEMOS Y DEBATE ABIERTO - C5N)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
BATTAGLIA, EDUARDO (VIVO ELSÁBADO – A24)
GIRON, NACHO (CNN REDACCION BUENOS AIRES – CNNE)
MORANZONI, DIEGO (CRÓNICA 2021, CRÓNICA NOTICIAS, DOMINGO A LA TARDE – CRÓNICA HD)
LABOR PERIODÍSITCA DEPORTIVA
BONADEO, GONZALO (JUEGOS OLIMPICOS Y #BONADEO - TYC SPORTS)
CLOSS, MARIANO (EQUIPO F Y ESPN F12 – ESPN)
RODRÍGUEZ, ARIEL (PASO A PASO, PRESION ALTA, COPA AMERICA Y LÍBERO – TYC SPORTS)
VIGNOLO, SEBASTIAN (ESPN F90 – ESPN)
VARSKY, JUAN PABLO (TN SPORT)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
BESARES, TAMARA (TIEMPO REAL – CRÓNICA HD)
LUDUEÑA BELEN (BUENOS DIAS AMERICA - A24)
SALGUERO, CLARA (EQUIPO DE NOTICIAS Y VIVO EL SABADO - A24)
SAMPEDRO, VALERIA (TN)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
ALFANO, EDGARDO (A DOS VOCES - TN)
CASTRO, NELSON (TN)
GELBLUNG, SAMUEL “CHICHE” (LAS NUEVAS TRAGEDIAS DE LOS FAMOSOS – CRONICA HD)
AVISO PUBLICITARIO
CARTA (UNICENTER – DON)
ESPÍRITU NAVIDEÑO (MERCADO PAGO – GUT)
LA CARA DEL MUNDIAL (PHILCO – GUT)