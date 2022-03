Conmovedor posteo de Jimena Barón al recordar el nacimiento de su hijo: "Me angustia sentir que fue ayer, pero no"

De vuelta en Buenos Aires tras viajar a Miami por trabajo y disfrutando de su cotidianidad con su hijo Momo, Jimena Barón recordó con emoción el nacimiento de su nene con Daniel Osvaldo.

"Desde que soy mamá siento que el día del cumpleaños de los hijos debería ser también el de las madres, no es ego, es que no creo que haya día que merezcamos más reconocimiento y necesitamos más amor. Voy a hablar de mí porque mañana todo será Momo", contó Jime en Instagram junto a una bellísima foto de su panza, cuando estaba a la espera de su hijo.

Un día antes del cumpleaños de Momo, contó cómo cambió su vida a partir de su nacimiento.

"Celebrar su nacimiento me inunda de sensibilidad" G-plus

"Celebrar su nacimiento me inunda de sensibilidad, me acuerdo de todo y un poco me angustia sentir que fue ayer pero no... Ser mamá para mí es compartir mi vida entera, empezando por mi propio cuerpo. Todo lo que soy pasó a ser importante porque no era sólo para mí", expresó, con dulzura.

JIMENA BARÓN DESCRIBIÓ CON INMENSO CARIÑO A SU HIJO MOMO

"Lo amo desde que me enteré de que estaba embarazada y ese amor cree con el tiempo, es una sensación en el pecho que se puede hasta tocar. Mi hijo es mi foco, cuando pasa algo, cuando se enferma, cuando no está bien, todo queda fuera de foco y el mundo gira igual pero borroso", sumó Jime en su extenso y tierno descargo.

"Mi hijo es mi foco, cuando pasa algo, cuando se enferma, cuando no está bien, todo queda fuera de foco" G-plus

Y se despidió recordando cómo fue el nacimiento.

"El 8 de marzo de 2014 tenía fecha de parto y Morrison, muy prolijo, arrancó a querer nacer a la tarde. Le dije por favor que esperara porque estaba sola, el 9 recién llegaba el papá y la partera. Esperó y nació el 9 a la tarde mientras un tipo cantaba en la calle canciones de Los Beatles a la gorra", cerró, nostálgica.