Conmovedor posteo de Fede Bal por el debut de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity: "No puedo más de la emoción"

Después de haber estado internada por coronavirus, a Carmen Barbieri le dieron el alta pero tuvo que seguir recuperándose en su casa. La capocómica, que en un momento crítico había sido inducida al coma farmacológico, se siente mucho mejor.

Tan bien evolucionó la salud de Carmen que, finalmente, pudo debutar en MasterChef Celebrity 2 (Telefe). Su incorporación al programa se dio después de que Federico Bal la reemplazara durante algunos programas.

Sin embargo, el actor le había puesto un freno a su participación argumentando que no se sentía bien; estaba angustiado por la situación y ¿en crisis con su novia? Semanas después, anunció la separación de Sofía Aldrey.

Tras muchas idas y vueltas, Carmen debutó en el certamen y su hijo posteó una tierna foto que los muestra juntos en el show culinario. Súper contento, Fede le dedicó un amoroso mensaje y le pidió que disfrute como nunca de esta nueva etapa en la TV.

"Volvió mamá a MasterChef y no puedo más de la emoción. Cociná, reí, divertite, que el resto no importa nada. Te amo con todo mi corazón y verte así me mata de emoción. Gracias a ustedes del otro lado por todas sus lindas energías, créanme que llegaron", expresó junto a la postal que lo muestra mimándola.

¡Hijo feliz!